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حرارة شديدة على 11 ولاية حتى الخميس

بقلم نادية بن طاهر
حرارة شديدة على 11 ولاية حتى الخميس
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حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من استمرار تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل.

وحسب ذات النشرية، تستمر موجة الحر إلى غاية يوم الخميس، وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من أدرار، وإن صالح، تيميمون وورقلة.

فيما حذرت نشرية ثانية، من تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 46 درجة مئوية تحت الظل بداية من يوم الأربعاء لتستمر إلى غاية يوم الخميس.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من المدية، والبويرة، والأغواط، والجلفة، والمسيلة، برج بوعريريج وباتنة.

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