حرارة شديدة على 15 ولاية إلى غاية الإثنين

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من موجة حر بالمناطق الجنوبية والمناطق الداخلية الشرقية.

وكشفت النشرية الأولى، عن إستمرار تسجيل درجات حرارة قد تتعدى 49 درجة إلى غاية يوم الإثنين.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من برج باجي مختار، وتندوف، وأدرار، إن صالح، وتيميمون.

فيما حذرت نشرية ثانية، من إستمرار تسجيل درجات حرارة تصل إلى 46 درجة إلى غاية يوم الإثنين.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من الجلفة، المسيلة، وباتنة.

وحذرت نشرية أخرى، من تسجيل موجة حر بدرجات حرارة جد قياسية قد تتعدى 49 بداية من يوم غد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من بسكرة، وأولاد جلال، والمغير، والوادي، تقرت، وورقلة.