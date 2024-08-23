حرارة شديدة غدا السبت على هذه المناطق

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط بعض الأمطار على المناطق الشمالية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس مشمس على العموم. وطقس مشمس إلى ممطر بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 38 و40 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 28 و41 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس مشمس غدا السبت، وأمطار رعدية بشمال وأقصى الجنوب بعد الظهيرة. وطقس حار بوسط الصحراء.

هذا وستتراوح ردجات الحرارة بين37 و48 درجة بالمناطق الجنوبية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.