حرارة شديدة في معظم ولايات الوطن

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، في معظم ولايات الوطن. وهذا طيلة نهار اليوم إلى غاية الثالثة من فجر الثلاثاء.

كما أشارت المصلحة في نشرية خاصة، إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين 39 إلى 49 درجة مئوية.

وذكر الديوان أن الولايات المعنية هي كل من الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، البليدة، تيبازة. الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، عين الدفلى. تيسمسيلت، تيارت، سعيدة، معسكر، سيدي بلعباس، النعامة، الجلفة، باتنة، خنشلة، تبسة، بسكرة، المسيلة، اولاد جلال، الأغواط، البيض، النعامة، تقرت. ورقلة، الوادي، المغير، تييمون، أدرار، تندوف، برج باجي مختار.