حرارة شديدة وأمطار رعدية خلال هذا الأسبوع

أفادت النشرية الجوية، اليومية لقناة النهار، اليوم السبت، أن خلال الظهيرة ستشهد أغلب المناطق الشمالية حرارة مرتفعة. خاصة الولايات الغربية.

كما أشارت النشرية ذاتها، إلى أن الحرارة ستصل إلى 30 درجة في كل من وهران، مستغانم عين تموشنت. إضافة إلى الشلف، غليزان، معسكر، تلمسان. والعاصمة 28 درجة، وعنابة، جيجل، سكيكدة 27 درجة. والطارف، قالمة، وسوق أهراس، أم البواقي 25 درجة. تيزي وزو 26 درجة، تيارت 28 درجة، الاغواط 29 درجة.

وبالمقابل، أضافت النشرية، أن الفترة الليلية، ستكون باردة. حيث ستصل إلى 4 درجات، في كل من البيض، النعامة، المشرية. و5 درجة في كل من قسنطينة، أم البواقي، و7 درجة في قالمة. في حين ستصل في السواحل من 9 إلى 10 درجة.

وبخصوص، الولايات الجنوبية، ستكون باردة في منطقة الواحات والجنوب الشرقي. حيث ستتراوح بين 7 إلى 10 درجة في كل من بشار، غرداية، الوادي، اليزي، جانت، تمنراست. وخلال الظهيرة توقعت أن تتراوح بين 22 إلى 32 درجة.

وعلى العموم، ستكون الأجواء، مشمسة ومستقرة على أغلب المناطق الشمالية. كما تشير النماذج الرقمية للرصد الجوي، أن بداية من الأسبوع الحالي سيكون هناك تغيّر في الوضعية الجوية. حيث ستشهد الولايات الشمالية تساقط أمطار رعدية.

وعن حالة البحر، سيكون من هادئ إلى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي. كما ستتراوح سرعة الرياح من 20 إلى 30 كلم/سا.