حرارة شديدة وأمطار رعدية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأراصد الجوية، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة جد مرتفعة وتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من البلاد نهار اليوم الإثنين.

وحذرت ذات المصالح في تنبيه لها من موجة حر بدرجات حرارة قياسية على ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، الشلف، عين الدفلى، المسيلة، باتنة، ورقلة، المنيعة وتيميمون.

كما أفاد تنبيه آخر بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على ولايات تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس. سعيدة، البيض، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، الجلفة، تندوف. أدرار، برج باجي مختار، إن صالح، تمنراست و إن قزام.

وهذا بداية من الساعة 15:00 من نهار اليوم ويستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

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