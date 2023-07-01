حرارة شديدة وأمطار رعدية على هذه الولايات 

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية له اليوم من تسجيل إرتفاع قياسي في درجات حرارة مع تساقط للأمطار على عدة ولايات من الوطن.

ونبهت ذات المصالح ان إستمرار إرتفاع في درجت الحرارة سيستمر طيلة نهار اليوم السبت. كما ان الولايات المعنية هي كل من ورڨلة، المنيعة، تيميمون، إن صالح، أدرار وتندوف.

كما أفادت مصالح الارصاد الجوية في نشرية ثانية لها عن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. وذلك بداية من الساعة 15:00 لنهار اليوم، وسيستمر تساقط الأمطار إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية: تبسة، خنشلة، باتنة، تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، البيض والأغواط.