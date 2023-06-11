حرارة شديدة وأمطار رعدية في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة بالولايات الجنوبية. وهذا بداية من السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر يوم الاثنين.

كما أاشر الديوان، في تنبيه له، إلى أن الولايات المعنية بالحرارة الشديدة هي كل من برج باجي مختار، إن قزام.

وفي تنبيه آخر، حذرت الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية في العديد من الولايات. وهذا بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية التاسعة ليلا. في كل من الأغواط، تمنراست، جنات، الجلفة، البيض.