حرارة شديدة وأمطار غزيرة بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار غزيرة وتسجيل حرارة شديدة، في العديد من ولايات الوطن.

كما أشار تنبيه من المستوى الأول، لنفس المصلحة، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الغزيرة هي كل من باتنة، المسيلة، الجلفة. الأغواط، تيارت، السعيدة، البيض، النعامة، سيدي بلعباس، تلمسان، تمنراست، برج باجي مختار، إن قزام. وهذا بداية من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.

كما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من تسجيل حرارة شديدة، بداية من اليوم. وهذا في كل من تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة، المغير، اولاد جلال، المسيلة، عين الدفلى، إن صالح، الشلف، غليزان، برج باجي مختار.

وحذرت المصلحة لانها من تساقط أمطار رعدية غزيرة و حرارة يوم غد الجمعة.

وتخص الحرارة الشديدة ولاية برج باجي مختار.

اما الامطار الرعدية فتخص كل من ولايات تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس، تندوف، تمنراست، عين قزام، برج باجي مختار.