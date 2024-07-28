حرارة شديدة وخلايا رعدية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من ارتفاع درجات الحرارة، وتسجيل خلايات رعدية في العديد من ولايات الوطن.

أما الولايات المعنية بتسجيل حرارة تتعدى 46 درجة تحت الظل، فهي كل من غليزان، الشلف، عين الدفلى. وهذا بداية من يوم الأحد إلى غاية يوم الاثنين.

كما ستشهد كل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، حرارة مرتفعة تتعدى 42 درجة تحت الظل بداية من يوم الاحد الى غاية يوم الاثنين.

وفي تنبيه من المستوى الأول، جذرت المصلحة ذاتها، من رعود مرتقبة بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية السادسة مساء. سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الاغواط، تيارت، تيزي وزو، الجلفة، خنشلة، تلمسان، المدية، سعيدة، البويرة، معسكر، ان قزام.