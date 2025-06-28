حرارة شديدة وزوابع رملية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل درجات حرارة جد عالية وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من موجة حر بدرجات حرارة قياسية على ولاية برج باجي مختار.

كما أشار المصدر نفسه، إلى تسجيل هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال على ولايات المنيعة، تميمون، إن صالح. أدرار وبرج باجي مختار.

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