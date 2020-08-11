حرارة فيغولي تجلب له إنتباه ناد إيطالي كبير

دخل الدولي الجزائري سفيان فيغولي، حسابات نادي لازيو روما، وفقا لما كشفت وسائل إعلام إيطالية خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح موقع “تشيتا سيليستي” المُتابع ليوميات الفريق الأرزق، بأن إدارة الأخيرة مُهتمة كثيرا بخدمات الجناح الطائر، إستعدادا للموسم الجديد.

وأكدت ذات المصادر، بأن المدرب سيموني إينزاغي مُعجب بحرارة “سوسو”، ويرى بأن خبرته ستفيد “اللازيالي” في المُنافسة الأوروبية.

يُشار بأن مُحارب الصحراء، لا يزال مُرتبطا بعقد مع قلعة سراي، والذي لن يعارض بيعه خاصة وأنه يعيش أزمة مالية خانقة.