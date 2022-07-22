حرارة قياسية بأوروبا وشمال إفريقيا.. مصرع 1500 شخصا بإسبانيا والبرتغال

لقى أكثر من 1063 شخصا مصرعهم في البرتغال، جراء موجة الحر القاسية التي تضرب البلاد منذ أكثر من 10 أيام.

كما أعلنت السلطات في إسبانيا أن الموجة تسببت في مقتل أكثر من 500 شخص.

وكشفت مديرية الصحة العامة في البرتغال، وفاة 1063 شخصا في البلاد بسبب موجة الحر خلال الفترة بين 7 و18 جويلية الجاري.

وفي إسبانيا، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأربعاء إن موجة الحر التي ضربت البلاد لنحو 10 أيام تسببت في مقتل أكثر من 500 شخص.

وأفادت بيانات أولية نشرتها وكالة الأرصاد الجوية الوطنية بأن موجة الحر التي ضربت إسبانيا كانت الأشد على الإطلاق في البلاد.

وفي بريطانيا، لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم غرقا أثناء ممارستهم السباحة في ظل موجة شديدة للحرارة حطمت الأرقام القياسية.

وفي ألمانيا، انخفض منسوب المياه في نهر الراين بشكل كبير، مما أجبر سفن الشحن على الإبحار بأحمال أقل.

كما كافحت فرق الإطفاء في إقليم توسكانا الإيطالي حريق غابات أجبر مئات السكان على ترك منازلهم وتسبب في اشتعال خزانات غاز.

في حين اضطرت شركة بناء السفن “فينكانتييري” لإغلاق مصنع يعمل فيه 3 آلاف شخص بسبب حريق في شمالي شرقي البلاد.

وتشهد أغلب أنحاء أوروبا موجة حر شديدة منذ أكثر من أسبوع، بلغت فيها درجات الحرارة نحو 45 في بعض المناطق. واندلعت حرائق غابات في البرتغال وإسبانيا وفرنسا.

وقضت الحرائق على عدة عناصر من فرق الإنقاذ والإطفائية، كما أتت على آلاف الهكتارات. فيما اضطر عدد كبير من السكان والسياح إلى مغادرة أماكن سكنهم.

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