حرارة قياسية بداية من الاثنين وعودة الاضطرابات الجوية الأحد المقبل

أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، أن المناطق الشمالية من الوطن، ستشهد ارتفاعا جد محسوس في درجات الحرارة. وهذا راجع إلى اندفاع تيارات هوائية حارة نسبيا نحو هذه المناطق.

وأشارت خارطة الأرقام للمصالح ذاتها، إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين 20 إلى 30 درجة في المناطق الشمالية. خلال الظهيرة في الساحلية والداخلية. وتصل إلى 38 درجة في الجنوب.

أما بداية من يوم الاثنين إلى الأربعاء، فمن المتوقع أن تكون الأجواء مستقرة وحارة.

في حين، ستشهد المناطق الغربية والوسطى والشرقية، بداية من الأحد 12 أفريل دخول منخفض للضغط الجوي محمل بتساقط أمطار معتبرة إلى غاية الثلاثاء 14 أفريل.

