حرارة قياسية تتعدى الـ48 درجة وأمطار في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الاثنين من إستمرار تسجيل درجات حرارة قياسية على المناطق الجنوبية للبلاد. وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن موجة الحر ستتعدى الـ48 درجة من التاسعة صباحا لنهار اليوم الاثنين إلى غاية 9 ليلا.

وعن الولايات المعنية، فهي كل من إن صالح، تندوف، برج باجي مختار، وأدرار.

ونبهت مصالح الارصاد الجوية في نشرية خاصة، اليوم الاثنين، من تساقط امطار بكميات معتبر على الولايات الجنوبية للبلاد.كمية الامطار المنتظرة تصل الى 15 ملم محليا وتكون بداية من منتصف نهار اليوم الاثنين الى غاية التاسعة ليلا.

وحسب ذات النشرية، فإن الأمطار ستكون في كل من ولاية ان قزام وتمنراست.