حرارة قياسية تتعدى 47 درجة على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة، باستمرار موجة الحر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 47 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من سيدي بلعباس ومعسكر وغليزان والشلف وعين الدفلى وتيزي وزو والبويرة وتلمسان المسيلة وباتنة.

فيما أفادت نشرية أخرى، بإستمرار تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 40 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على الأقل.

وتتمثل الولايات المعنية بهذا التنبيه، في كل من بجاية وجيجل وسكيكدة عنابة والطارف.