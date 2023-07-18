حرارة قياسية تتعدى 48 درجة وأمطار رعدية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من استمرار تسجيل درجات جد مرتفعو على العديد من ولايات الوطن. بالإضافة على أمطار رعدية في مناطق أخرى.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الحرارة ستتراوح بين 40 إلى 48 درجة والدنيا 28 على 34 درجة. وهذا في كل من الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، قالمة، قسنطينة، ميلة، تيزي وزو، البويرة، الجلفة، بومرداس، المسيلة، المدية، البليدة، العاصمة، تيبازة، الشلف، عين الدفلى، الشلف، غليزان، مستغانم، وهران، معسكر، عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة.

وتشهد، اليوم الثلاثاء، بعض من الولايات الأخرى ارتفاع محسوس في درجات الحرارة، حسب ما افاد به الديوان في تنبيه له من المستوى الأول. وهذا في كل من سوق أهراس، أم البواقي، سطيف، برج بوعريريج، باتنة. خنشلة، تبسة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، الجلفة، تيسمسيلت، تيارت، أدرار، تندوف.

وفي تنبيه آخر، ستعرف بعض المناطق، خلايا رعدية مرفوقة بتساقط أمطار غزيرة. وهذا في كل من سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، أم البواقي، تبسة، خنشلة، تندوف.