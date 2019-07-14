حرارة قياسية تصل إلى 40 و49 درجة غدا الاثنين !

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية،أن المناطق الغربية والوسطى،ستشهد أجواء صافية،على العموم مع تشكل السحب على المناطق الداخلية والهضاب العليا،كما ستعرف،حرارة مرتفعة.

أما الشرقية، فتوع الديوان سحب عابرة على المناطق الساحلية والقرب ساحلية وقد تؤدي إلى تساقط الأمطار.

وبداية من الظهيرة، سجلت تشكل سحب على المناطق الداخلية الهضاب العليا والأوراس، وتكون نرفوقة ببعض الخلايا الرعدية المنعزلة.

فيما يخص المناطق الجنوبية، فستشهد تشكل سحب على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وكذا على طول الشريط الحدودي الجزائر مالي، مع تشكل خلايا رعدية أواخر النهار، تؤدي إلى تساقط الأمطار.

وستتراوح الحرارة، مابين 30 إلى 38 درجة بالسواحل، و33 إلى40 درجة بالمناطق الداخلية، و39 إلى 49 درجة بالجنوب.