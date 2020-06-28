حرارة قياسية تصل إلى 48 درجة “تحت الظل” بدءًا من يوم الثلاثاء

يرتقب أن تشهد جل مناطق الوطن، بدءًا من الثلاثاء المقبل ولأول مرة منذ دخول فصل الصيف، حرارة قياسية تتعدى 40 درجة على المناطق الساحلية.

كما ستتعدى درجة الحرارة، الـ46 على المناطق الداخلية و 48 درجة على المناطق الجنوبية.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون المناطق الساحلية بداية من يوم الثلاثاء المقبل، على موعد مع ارتفاع جد محسوس في درجات الحرارة القصوى.

إذ يرتقب أن تشهد حرارة تتراوح بين 30 و38 درجة، لتصل في بعض المناطق الساحلية إلى 40 درجة.

أما على المناطق الداخلية، فيرتقب تسجيل 35 إلى 40 درجة، فيما تتراوح محليا بين 44 و 46 درجة.

في حين، ستسجل المناطق الجنوبية حرارة بين 34 و 38 درجة في الهقار والطاسيلي، وبين 40 و46 درجة في باقي المناطق الجنوبية، لتصل إلى حدود 48 درجة على وسط الصحراء.

هذه الوضعية الجوية الحارة التي تسجل لأول مرة، هي ناجمة عن تمركز هواء ساخن في المناطق الجنوبية، والذي يندفع ضمن تيارات جنوبية غربية نحو المناطق الشمالية ويعمل على رفع درجات الحرارة القصوى.

مع الإشارة إلى أن درجات الحرارة القياسية التي سيتم تسجيلها تكون فقط “تحت الظل”، أما تلك المحسوسة فيمكن لها أن ترتفع خاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

جدير بالذكر أن الوضعية الجوية المتوقعة ليوم غد الإثنين، ستكون مشمسة على جل ولايات الوطن، باستثناء المناطق الداخلية، التي ستكون عرضة لتشكّل خلايا رعدية تكون مرفوقة بتساقط أمطار وحبات برد.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فستتراوح بين 29 و33 درجة على المناطق الساحلية وبين 34 و40 درجة على المناطق الداخلية، فيما تشهد المناطق الجنوبية حرارة بين 28 و47 درجة.