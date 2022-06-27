حرارة قياسية تصل إلى 49 درجة على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة من تسجيل درجات حرارة قياسية، ستصل إلى 49 درجة تحت الظل.

وحسب ذات النشرية، فإن موجة الحر ستدوم إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من برج باجي مختار وأدرار، وكذا ولايات ورقلة، إن صالح وتيميمون.

طالع أيضا:

موجة حر تصل إلى 46 درجة

كما حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، قبل يومين، من تسجيل درجات حرارة تصل إلى 46 درجة تحت الظل، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن موجة الحر ستكون بداية من أمس الأحد وتستمر إلى غاية اليوم الإثنين.

فيما تتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من قالمة، ميلة وقسنطينة. وكذا سكيكدة، عنابة والطارف.

طالع أيضا:

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp