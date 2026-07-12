حرارة قياسية تصل لـ49° على 31 ولاية حتى الثلاثاء!

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من موجة حر شديدة، ستضرب عدة ولايات من الوطن، بداية من اليوم الأحد.

وفي تنبيه من الدرجة الثانية وباللون البرتقالي، ستصل درجات الحرارة القصوى، إلى 49°، على ولايات أدرار، عين صالح وبرج باجي مختار. وذلك بداية من اليوم الأحد، وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء.

فيما ستتراوح درجات الحرارة القصوى، ما بين 44° و45°، على ولايات معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، المسيلة وقالمة. وذلك بداية من اليوم الأحد، لتصل يوم الثلاثاء إلى 46°/47°.

وحذرت نشرية أخرى، من درجات حرارة قصوى تتراوح بين 44° و45°، على ولايات سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، وأم البواقي، خنشلة وتبسة. وذلك بداية من اليوم الأحد، وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء.

فيما ستتراوح درجات الحرارة القصوى، ما بين 40° و42° وتصل محليا إلى 44°/46° خاصة على جنوب ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف. وذلك بداية من اليوم الأحد، وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء.