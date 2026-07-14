حرارة قياسية تصل 49° اليوم!

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية نهار اليوم الثلاثاء، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تسجيل طقس جد حار بدرجات حرارة قياسية تصل 49° طيلة نهار اليوم الثلاثاء.

والولايات المعنية هي: أدرار، ان صالح، وبرج باجي مختار.

وأفادت نشرية ثانية بتسجيل طقس جد حار بدرجات حرارة قياسية تتراوح بين 45 و 47 درجة مئوية. تحت الظل طيلة نهار اليوم الثلاثاء.

وبخصوص الولايات المعنية معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، المسيلة، قالمة، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

حسب تنبيه للأرصاد الجوية،ستشهد ولايات بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، مستغانم، وهران وعين، طقس جد حار إلى غاية الساعة 21:00 من مساء اليوم.

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