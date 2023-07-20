حرارة قياسية تضرب هذه الولايات

حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تضع تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، خاص باستمرار موجة الحر. حيث أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 44 إلى 46 درجة تحت الظل وتصل محليا من 47 إلى 48 درجة. في حين درجات الحرارة الدنيا تكون ما بين 32 إلى 34 درجة.

وأشار الديوان إلى أن صلاحية هذه النشرة ستكون طيلة يومي الخميس والجمعة.

أما الولايات المعنية، فهي كل من جنوب الجلفة، غرب باتنة، جنوب خنشلة وجنوب تبسة.

كما نبهت من استمرار الأجواء الحارة كذلك على كل من بسكرة، اولاد جلال، المغير، الوادي وتقرت. حيث تتراوح درجة الحرارة القصوى ما بين 48 إلى 49 درجة تحت الظل، أما درجات الحرارة الدنيا تكون ما بين 33 و36 درجة.

وحذرت في نشرية أخرى، من استمرار الحرارة الشديدة في كل من سوق اهراس، ورقلة، تيسمسيلت، برج بوعريريج. برج باجي مختار، تيارت، ميلة، أم البواقي، قالمة، إن صالح، تيزي وزو، سطيف، عين تموشنت، قسنطينة، جيجل، أدرار، بومرداس، البليدة.

في حين ستتراوح الحرارة بين 40 إلى 45 درجة في كل من العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، غليزان، بجاية، المسيلة، الشلف. مستغانم، عنابة، تلمسان، سكيكدة، عين الدفلى، المدية، الطارف، سعيدة، البويرة، معسكر، وهران.