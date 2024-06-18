حرارة قياسية وأمطار رعدية غدا في هذه الولايات

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء غائمة مرفوقة بأمطار تكون أحيانا معتبرة على الولايات الوسطى والغربية مع طقس حار بالولايات الشرقية.

وحسب النشرة الجوية اليومية ليمصالح الأرصاد الجوية، تشير إلى أن الطقس غدا الأربعاء سيكون غائم جزئيا بالمناطق الشمالية خلال الصبيحة. مع أمطار رعدية بالمناطق الشمالية بعد الظهيرة. ورياح رياح تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا. بينما سيكون الطقس حار بالمناطق الشرقية والجنوبية. مع رياح تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا بالجنوب

درجات الحرارة تتراوح بين 29 و 37 درجة بالمناطق الساحلية. و ما بين 32 و 43 درجة بالمناطق الداخلية. وما بين 40 و 49 درجة بالمناطق الجنوبية.