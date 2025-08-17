حرارة قياسية وأمطار رعدية غزيرة اليوم وغدا

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من موجة حر قياسية، على العديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها، إلى أن الولايات المعنية بالحرارة الشديدة هي كل من الطارف، عنابة، سكيكدة، بومرداس. والجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت.

كما نبّهت الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وزوابع رملية في كل من ولايات برج باجي مختار. عين قزام، تمنراست.

وأفاد الديوان أن يوم غد الإثنين، ستشهد عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، غليزان، معسكر، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، استمرار موجة الحر.

كما ستستمر الأمطار الرعدية ببرج باجي مختار، تمنراست، عين قزام.