حرارة قياسية وأمطار غزيرة بداية من اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تسجيل طقس حار طيلة النهار.

وحسب تنبيه من المستوى الأول للمصلحة ذاتها، فإن الحرارة القياسية تخُص كل من ولايات ورقلة، المنيعة، تيميمون، أدرار، تندوف، برج باجي مختار، تمنراست، إليزي و إن صالح.

في تنبيه آخر، حذّر الديوان، من تساقط أمطار رعدية بداية من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلاً.

أما الولايات المعنية فهي كل من باتنة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، أم البواقي، خنشلة، تبسة، النعامة وبشار.