حرارة قياسية ورعود في هذه الولايات

حذرت مصالح الارصاد الجوية، اليوم الخميس، من تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة طيلة نهار اليوم الخميس.

وأشارت المصاحة ذاتها إلى أن الولايات المعنية بالحرارة القياسية، هي كل من إن صالح، أدرار و برج باجي مختار.

كما نبه الديوان، من تشكل رعود منعزلة بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل.

أما الولايات المعنية، فهي كل من مستغانم، وهران، تلمسان، معسكر، سيدي بلعباس، غليزان، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة، البيض، الاغواط، الجلفة، المسيلة والمدية.