حرارة قياسية ورياح قوية على هذه الولايات اليوم الثلاثاء

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من موجة حر شديد ستضرب العديد من ولايات الوطن، حيث ستكون الدرجات ما بين الـ40 الى 42 تحت الظل بداية من التاسعة من صباح اليوم الى غاية التاسعة ليلا.

وستصل درجة الحرارة في ولايات :”الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، بومرداس وعين الدفلى لـ42 درجة كاملة، على تكون في حدود الـ40 درجة في ولايات تيزي وزو، بجاية، سكيكدة وعنابة.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية دائما، من رياح قوية تصل سرعتها لـ90 كلم في الساعة، في الولايات التالية :”البيض، سيدي بلعباس، تسيمسيلت، تيارت، سعيدة، المدية، الأغواط والجلفة.