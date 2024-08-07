حرارة قياسية وزوابع رملية طيلة النهار

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من استمرار موجة الحر على العديد من ولايات الوطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالحرارة الشديدة، هي كل من الطارف،عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية. تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، الشلف.أدرار، تندوف، برج باجي مختار. وهذا طيلة نهار اليوم الأربعاء، إلى غاية فجر الخميس.

في حين، ستشهد بعض المناطق الأخرى زوابع رملية، في كل من إن صالح، أدرار، برج باجي مختار.

أما خلايا رعدية: تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، فستعرف خلايا رعدية من منتثف النهار إلى السادسة مساءً.

وزارة الصحة تحذر

وفي ظل هذه الحرارة القياسية، وضعت وزارة الصحة، جملة من الاحتياطات التي دعت المواطن إلى اتخاذها.

وجاء في بيان وزارة الصحة، “نظرا لاستمرار موجات الحرارة المرتفعة و تأثيرها المباشر على الصحة، سيما لدى كبار السن و المرضى المزمنين”. “النساء الحوامل و الأطفال الرضع، تحرص وزارة الصحة المواطنين على التذكير بالإجراءات الأساسية الواجب اتباعها لتفادي المضاعفات المحتملة”.

و”هي غلق المصاريع/الشبابيك الخارجية و الستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس”. “الإبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل؛ تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا”. “إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء”. “في حالة الاضطرار إلى الخروج، ينصح بارتداء ملابس خفيفة و واسعة و المكوث في الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس”. “شرب الماء بكمية كافية (خاصة كبار السن والرضع والمرضى) و تفادي المشروبات التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر أو مادة الكافيين”. “تفادي النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…) في الأوقات الأشد حرّا.

أما عن أعراض التعرض لضربة حر، فأشارت وزارة الصحة آلام في الرأس، الرغبة في التقيؤ، عطش شديد، ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار و الجفاف. تشوّش ذهني.

كما أضاف البيان، أن عند التعرض لضربة شمس، يجب نقل الشخص الذي يظهر عليه إحدى هذه الأعراض إلى مكان بارد. شربه للماء، رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) و تهويته. وفي حالة تفاقم حالته يجب نقله الى اقرب مركز صحي جواري.

في ظل الحرارة القياسية.. الحماية المدنية تضع جملة من التدابير

كما وضعت الحماية المدنية، جملة من التدابير الاجراءات التي من شأنها الوقاية من مختلف الأخطار المتعلقة بها.

ومن أهم هذه النصائح، عدم التعرض مباشرة إلى أشعة الشمس و ان تطلب الخروج يجب تغطية الرأس. والاكثار من شرب الماء. مراقبة الأطفال و كبار السن و تقديم السوائل لهم باستمرار.

أما بالنسبة للوقاية من حوادث الغرق، فممنوع السباحة في المجمعات المائية و الشواطىء غير محروسة.

وبخصوص، حرائق الغطاء النباتي، حذرت الحماية من رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات. وإشعال النار في المساحات الغابية او بالقرب منها.