حرارة قياسية وزوابع رملية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة، زوابع رملية بداية من اليوم.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالحرارة المرتفعة هي كل من ورقلة، إن صالح وبرج باجي مختار.

في حين، ستشهد بعض المناطق الأخرى، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 اليوم إلى غاية الساعة 21:00 ليلا. في كل من ولايات أم البواقي، باتنة، تبسة و خنشلة.

وفي تنبيه لها حذرت من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة 09:00 من صبيحة اليوم. إلى غاية الساعة 18:00. في كل من ورقلة، تقرت، غرداية، المنيعة، تيميمون و بني عباس.