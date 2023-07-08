حرارة مابين 42 و45 درجة تدوم يومين على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم، من موجة حر بدرجات حرارة قياسية تجتاح عدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان للحماية المدنية فإنه من المتوقع أن تستمر هذه الموجة من الحرارة إلى غاية يوم الثلاثاء. حيث ستبدأ يوم غد الأحد وتترواح درجات الحرارة مابين 43 و54 درجة.

الولاياات المعنية هي كل من تلمسان، مستغانم، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المسيلة، المدية، الجلفة، البويرة، تيزي وزو، باتنة، ميلة، قسنطينة، ڨالمة، خنشلة، وتبسة.