حرارة مرتفعة.. ثلوج وأمطار غزيرة في هذه المناطق

افادت النماذج الرقمية، للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن اضطراب جوي محمل بتساقط أمطار غزيرة، ستشهده أغلب المناطق الشمالية. خاصة الوسطى والشرقية.

كما أوضحت النماذج الرقمية للرصد الجوي، أن الأمطار ستكون بداية من يوم الأحد، الاثنين والثلاثاء والأربعاء. وأضافت المصلحة ذاتها، أنه من المحتمل عودة الثلوج على القمم التي يفوق علوها 1200 متر.

في حين، تبقى الوضعية الجوية، خلال هذا الأسبوع حارة. حيث تتعدى الدرجات المعدل الفصلي على اغلب المناطق الغربية، الداخلية والوسطى خلال ظهيرة اليوم إلى الجمعة. أين ستتراوح بين 26 إلى غاية 32 درجة.

وعن درجات الحرارة الدنيا، فحسب خريطة التوزيع، ستكون منخفضة على أغلب المناطق الشمالية. وتحديدا الولايات الداخلية على كل من ولايات باتنة، خنشلة، سطيف، أم البواقي، قسنطينة، برج بوعريريج. حيث ستتراوح من 2 إلى 4 درجات خلال الفترة المسائية والصباحية. أما في السواحل الوطنية ستتراوح بين 5 إلى 7 درجات. وبخصوص درجات الحرارة القصوى فتتراوح من 28 إلى 39 درجة.

رياح قوية تصل إلى 40 كلم/سا وبحر مضطرب

في حين، أشارت النماذج الرقمية، إلى أن الرياح ستصل إلى 40 كلم/سا في السواحل الغربية والشرقية. والبحر سيكون من مضطرب إلى هائج بعلو أمواج يصل إلى مترين.

وشهدت الأيام الأولى من شهر رمضان، ارتفاع جد محسوس في درجات الحرارة على أغلب ولايات الوطن. كما تعرف هذه الأيام أجواء ربيعية، ومستقرة ومشمسة على العموم. وتستمر الأجواء الحارة فيما يخص الولايات الغربية. وكذلك الوسطى خلال ظهيرة اليوم وأيضا تستمر هذه الأجواء للأيام القادمة.