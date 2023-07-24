حرارة مرتفعة جدا.. هذه الولايات في الخانة الحمراء

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، في نشرية خاصة من الدرجة الثالثة، من ارتفاع جد قياسي في درجات الحرارة. وهذا بداية من الساعة التاسعة صباحا (09:00) إلى غاية السادسة مساءً (18:00).

كما أشارت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية بالحرارة القياسية هي كل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة. بدرجات قصوى تتراوح ما بين 44 و46 درجة قد تتجاوز 47 و48 درجة. في حين الدرجات الدنيا تكون ما بين 30 و36 درجة.

هذا ما سجله مقياس درجات الحرارة في مختلف الولايات أمس الأحد

وسجلت مصالح الأرصاد الجوية، أمس الأحد، درجات حرارة قياسية في مختلف ولايات الوطن. أين تراوحت بين 43 و48 درجة.

كما أشار فيديو مفصل للمصلحة ذاتها، إلى أن مقياس الحرارة سجل بالجزائر العاصمة 47.9 درجة. معسكر 46.4 درجة، دلس 45.6 درجة، سعيدة 44.4 درجة، الشلف 48.3 درجة، مغنية 46.8 درجة، بجاية 44.8، البويرة 44.7 درجة ، عين بسام 43.7 درجة.

في حين، ستسجل خلال الفترة الليلية، في العاصمة 30.6 درجة، البويرة 31.1 درجة، الشلف 34.5 درجة، دلس 28.7 درجة.

وافادت مصالح الأرصاد الجوية، من احتمالية تسجيل مقاييس مرتفعة خلال الأيام القادمة.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في منشور لها عبر الفايسبوك، إلى أن الجزائر شهدت، منذ بداية شهر جويلية، ارتفاع محسوس في درجات الحرارة. حيث سجلت في الأيام الفارطة درجات جد مرتفعة مست بعض المناطق الشمالية للوطن.