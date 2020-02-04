حرارة مرتفعة وأجواء مستقرة على معظم التراب الوطني

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن حرارة الطقس ستكون مرتفعة، اليوم الثلاثاء، مع أجواء مستقرة وصافية على جل التراب الوطني.

وتوقع الديوان، بالمناطق الشرقية بعض الضباب خلال الصبيحة، قرب السواحل والسهوب، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب على العموم.

وأواخر النهار، تتلبد السماء تدريجيا قرب السواحل على المناطق الوسطى الشرقية، وتكون هناك بعض الأمطار الخفيفة خلال الليل.

والرياح تكون غربية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا قرب السواحل، لتميل إلى شمالية خلال الليل.

وتكون شمالية غربية بسرعة تتراوح من 20 إلى 30 كم/سا، وتصل إلى 40 كم/سا بالمناطق الداخلية والهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

وبالمناطق الغربية والوسطى، أفادت المصلحة، أنها ستشهد ضباب بالصبيحة قرب السواحل والسهوب، لتصبح الأجواء صافية على العموم.

وأواخر الليل، تتلبد السماء تدريجيا على المناطق الوسطى الشرقية.

والرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل.

وتكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وعلى المناطق الجنوبية، ستكون الأجواء صافية على العموم.

والرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، بسرعة من 15 إلى 30 كم/سا ببشار، شمال الصحراء، الواحات والصحراء الشرقية.

ورياح شمالية شرقية، بسرعة تتراوح من 20 إلى 30 كم/سا بأقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، الصحراء الوسطى وتندوف.

وسجل الديوان بحر هادئ على السواحل الغربية، ومن هادئ إلى قليل الاضطراب على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية

وتتراوح الحرارة من 19 إلى 24 درجة بالسواحل، و17 إلى 24 درجة بالمناطق الداخلية، ومن 24 إلى 31 درجة بالجنوب.