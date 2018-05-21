حرارة معتدلة في سادس يوم من رمضان

ستعرف صبيحة الغد الثلاثاء، أجواء ربيعية، تميزها حرارة فصلية معتدلة لا تتجاوز 26 درجة مئوية، في سادس يوم من الصيام خلال الشهر الفضيل.

كما تتوقع مصلحة الأرصاد الجوية، أمطار متفرقة على المناطق الشمالية، مع احتمال انتشار ضباب خفيف مع تشكل رعود منعزلة.

وستكون سرعة الرياح، ما بين 15 إلى 25 كم/سا وتزداد تحت وقع الرعود على المناطق الشرقية.

أما المناطق الجنوبية، فستعرف سحب عابرة مع بعض الأمطار على شمال الصحراء والواحات، تكون مصحوبة محليا برعود ثم تتحسن الأجواء آواخر النهار.

وتكون الرياح من شرقية الى شمالية شرقية، حيث تصل سرعتها 20/40 كم/ سا مع تطاير بعض الرمال على الواحات.

أما باقي الصحراء، فستشهد أجواء مشمسة عموما باستثناء الهقار والطاسيلي، أين تكون السماء مغشاة إلى غائمة محليا مع تساقط بعض الأمطار الرعدية.

وأما فيما يخص درجات الحرارة، فستتراوح من 19 إلى 22 درجة على المناطق الساحلية، ومن 22 إلى 26 على الداخلية، ومن 32 إلى 46 بالجنوب.