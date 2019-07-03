حرارة من 37 إلى 47 درجة غدا الخميس

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الساحلية، ستشهد ارتفاع درجات حرارة الطقس، حيث ستتراوح ما بين 28 إلى 37 درجة.

كما قالت النشرية، أن المناطق الداخلية ستتراوح ما بين 30 إلى40 درجة، وما بين 36 إلى 47 درجة في الجنوب.

ويسجل الديوان، بحر هادئ على السواحل الغربية، ومن هادئ إلى قليل الاضطراب على السواحل الوسطى والشرقية.

وتتوقع ضباب محلي مرفوق بسحب سفلى تميز السواحل الشمالية، وطقس صافي بالمناطق الوسطى والغربية.

كما ستشهد المناطق الجنوبية، أجواء مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي نحو الساورة وشمال الصحراء.