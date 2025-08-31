حرارة ورعود غدا الإثنين

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة ببعض ولايات الوطن.

كما أشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الولايات المعنية بارتفاع الحرارة هي كل من بجاية، بومرداس، الجزائر.

ونبّهت المصلحة ذاتها، من رعود في كل من ولايات أدرار، برج باجي مختار، عين قزام.

و حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من موجة حر، غدا الاثنين، في بعض ولايات الوطن.

وأشارت الأرصاد الجوية، في تنبيه لها من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعينة بموجة الحر هي كل من الطارف، عنابة، بجاية.

كما نبّه الديوان من رعود في كل من عنابة، سكيكدة، جيجل، المسيلة، الجلفة، أولاد جلال، الأغواط، البيض. عين قزام، برج باجي مختار.