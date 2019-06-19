“حراسة مُشددة” لمحرز منذ الوصول الى مصر!

صنع الدولي الجزائري، “رياض محرز” الحدث بعد وصول المنتخب الوطني لمصر، وذلك نظرا للحراسة المُشددة التي خُصصت له بشكل خاص.

وإنتبه جميع الحاضرين في مطار القاهرة، لشبه “الطوق الأمني” الذي إستفاد منه إن “سارسال” إنتقال “الخضر” لمقر إقامتهم بالعاصمة القاهرة،

وقام إثنان من الحُراس بمُرافقة نجم نادي “مانشستر سيتي” الإنجليزي لركوب الحافلة بصفة سريعة، قبل أن يلتحق بقية زملائه تباعا.

ويُرتقب أن يواصل صاحب القدم اليُسرى السحرية لفت الأنظار في الأيام القادمة، ولكن على أرضية الملعب هذه المرة رفقة “الأفناك”.

ويُعتبر أفضل لاعب في إنجلترا لسنة 2016، من أهم العناصر التي يُعول عليها لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في كأس إفريقيا.