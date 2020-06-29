حراس السواحل يحبطون محاولة هجرة غير شرعية لـ 17 شخصا بسكيكدة

تمكنت قوات حرس السواحل بسكيكدة، من توقيف 17 مهاجرا غير شرعي، في الساعات الماضية، قبالة السواحل الغربية من الولاية، على بعد يقدر بحوالي 30 ميل غرب سكيكدة.

وحسب ما توفر من معلومات فإن المعنيون الذين تتراوح اعمارهم مابين 19 سنة و 40 سنة، ينحدرون من ولاية سكيكدة، وعدة ولايات أخرى كعنابة بسكرة خنشلة و قسنطينة .

هذا وقد تم حجز القارب الصغير الذي كان على متنه الحراقة مع إنهاء كل الإجراءات المعمول بها.