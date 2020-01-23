حراس المدارس الإبتدائية في إطار أشغال المنفعة العامة يعتصمون أمام مقر البلدية بمعسكر

اعتصم صبيحة اليوم عمال شبكة أشغال المنفعة العامة لبلدية معسكر، أمام مقر بلدية معسكر، احتجاجا عن ما أسموه بالتهرب من المسؤولية لمصالح البلدية.

ووقف صبيحة اليوم هؤلاء العمال الذين يعملون حراس المؤسسات التربوية تحت وصاية بلدية معسكر، أمام مبنى البلدية، مطالبين الوصاية بالتدخل وادماجهم.

واوضح العمال أنهم لا يزالون يعانون من التوظيف الدائم بالرغم من أنهم يعملون منذ عشرات السنين, مشيرين أن أجورهم لاتزال متدنية ولا تلائمهم ، حيث أن راتبهم لا يزيد عن 18 ألف دينار شهريا المقرر في صيغة عقد العمل مؤقت، على حد تصريحاتهم، خلافا لغيرهم من عمال الذين تم إدماجهم ، الذين يتقاضون أجورهم بصفة منتظمة.

وبعد عدم أخذ مطالبهم بعين الإعتبار، فقد رفع هؤلاء العمال احتجاجهم إلى مقر البلدية من أجل مناشدة السلطات للتدخل و إيجاد حل جذري لمشكلهم.