حراق: “جاهزون لمواجهة الترجي ومواصلة نتائجنا الإيجابية”

الرياضة
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حراق: “جاهزون لمواجهة الترجي ومواصلة نتائجنا الإيجابية”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى لاعب مولودية الجزائر، شمس الدين حراق جاهزيته رفقة زملائه، لمباراتهم المقبلة أمام الترجي التونسي، وعزمهم على مواصلة نتائجهم الإيجابية.

وصرح حراق، لتلفزيون “النهار”: “حضرنا لهذه المباراة بشكل جيد، حتى لا نضيع النقطة التي عدنا بها من مباراتنا الماضية أمام الزمالك، أين قدمنا مباراة في المستوى”.

وأضاف: “قمنا بتحضيرات كبيرة رفقة المدرب، ونحن جاهزون لمواجهة الترجي التونسي، ونتمنى أن نكون في الموعد”.

يذكر أن مولودية الجزائر، تستضيف يوم غد الثلاثاء، نادي الترجي التونسي، بملعب (5 جويلية)، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة الأبطال.


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