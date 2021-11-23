“حراق” جزائري يعتدي على شرطي في كرواتيا

أفادت سلطات إنفاذ القانون الكرواتية أن جزائريًا قُبض عليه وهو يحاول العبور بشكل غير قانوني من البوسنة والهرسك إلى كرواتيا. مساء الجمعة.

وحسب صحيفة total-croatia-news قام بركل شرطي وفر من مكان الحادث. لكنه اعتُقل بعد فترة وجيزة من هروبه، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

كما أفادت إدارة شرطة مقاطعة سيساك موسلافينا أن الحادث وقع بالقرب من مدينة توبوسكو. وأن المهاجر الجزائري غير الموثق البالغ من العمر 26 عامًا تم وضعه قيد الاحتجاز عند القبض عليه.

بالإضافة إلى ذلك، ستوجه التهم الجنائية للجزائري الذي ضرب الشرطي في رأسه. حيث تم فحص ضابط الشرطة في مستشفى سيساك العام وثبت أنه تعرض لإصابات جسدية طفيفة.

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