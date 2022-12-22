حراق جزائري ينقذ فرنسية من مختطفيها

تمكن مهاجر غير شرعي جزائري من إنقاذ فرنسية من مختطفيها، حسب ما كشفته وسائل إعلام فرنسية.

حيثيات القضية بدأت حينما قررت فرنسية تبلغ من العمر 50 عامًا توفير منزل للزوجين المشردين في نانسي، فرنسا.

حيث عرضت السيدة البالغة من العمر 50 عامًا على الزوجين. اللذين تلتقي بهما بانتظام، تناول العشاء في منزلها بعد قضاء أمسية معًا، وعرضت عليهم أيضًا قضاء الليل في منزلها.

ومع ذلك ، في صباح اليوم التالي ، أظهر الزوجان المشردان ، في الثلاثينيات من العمر ، وجهًا مختلفًا تمامًا.

وبالفعل كان الأخير عنيفًا وضرب هذه السيدة وخطفها لمدة أربعة أيام.

ولم يتوقف الزوجان المشردان عند هذا الحد ، بل اهتموا أيضًا بسرقة البطاقات المصرفية لضحيتهم.

لحسن الحظ ، تدخل هذا الجزائري المدعو منير، وقام بإبلاغ الشرطة. والتي تدخلت وقامت باعتقال المهاجمين وتحرير المرأة المعنية.

أصل منير من شلغوم ليد في قسنطينة، هاجر إلى فرنسا قبل ثلاث سنوات. لسوء الحظ ، بعد مغادرته الجزائر، عمل مصفف شعر، بدأت الأمور تتعقد بالنسبة لمنير. والذي يواجه حاليا خطر الطرد.