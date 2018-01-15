حراق من العاصمة عائد من سجن ليبيا يحكي التفاصيل للنهار

روى الشاب وليد زيوش البالغ 17 سنة،من حي باش جراح 3 بالعاصمة، تفاصيل الحرقة من حيه إلى سجن زوارة بليبيا.

قال وليد، بعد التوقف من الدراسة والفراغ الذي عشته، ووجود أصدقاء يعيشون فى دول أروبية عبر الفيسبوك تشجعت على الحرقة

لقد عرفنا الحراق عبر الفيسبوك تحدثنا معه وما شجعنا على التعامل معه ابناء من حينا مرو إلى أروبا من خلال التعامل معه.

تنقلنا من الجزائر عبر تونس إلى ليبيا وبالضبط مدينة صبراتة في 24 جويلية 2017 رغم أن تلك البلد غير مستقرة.

وأضاف، أن لم أكن أتصور أن هناك مليشيات ومافيا في الطريق ومسلحين.

ولم أختر الحرقة من الجزائر لأن المدّة أقل للوصول إلى إيطاليا.

إضافة إلى أن البارجة الايطالية تكون في إنتظارنا هناك مباشرة بعد الخروج من إقليم ليبيا.

وقد وجدت في الفيسبوك المعلومات التي تساعدني على القيام بتلك المغامرة نحو المجهول.

وهناك من دفع حتى 1500 أورو، وأنا دفعت 900 أورو.

أعلمت والدياي دون إعطائهم كل اللتفاصيل، وأظهرت لهم أن الحرقة عملية سهلة، أخفيت عليهم جحيمها.

خرجنا على الثالثة صباحا من شاطئ مهجور بسبراتة تم إحضار قارب بيلغ 14 مترا ركبنا في 95 شخص، زودونا بالبنزين.