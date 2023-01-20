حراق يخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي

انتقل اللاعب الجزائري شمس الدين حراق إلى الدوري السعودي، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري، أين سيخوض تجربة جديدة.

وكشفت إدارة نادي وجّ، الناشط في الدرجة الثانية السعودية، عبر الحساب الرسمي للفريق عن تعاقدها مع حراق.

كما أكد ذات المصدر، عن امضاء اللاعب السابق لشبيبة القبائل، على عقد يربطه بنادي وجّ، إلى نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن شمس الدين حراق، تقمص ألوان العديد من الأندية الوطنية، على غرار اتحاد الحراش، مولودية الجزائر، وآخرها شبيبة القبائل.