حراق يوضح حقيقة مغادرته ملعب محمد الخامس بمفرده!

كشف متوسط ميدان فريق مولودية الجزائر شمس الدين حراق حقيقة مغادرة ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بمفرده بعد نهاية المباراة أمام الوداد البيضاوي.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق مولودية الجزائر على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك تصريحات اللاعب حراق ب خصوص هذه القضية قائلا:

“تم تداول مقطع فيديو إتهموني فيه أنني غادرت الملعب لوحدي وأنني لم أتنقل إلى الفندق مع الفريق، أؤكد لكم أنني أحترم المولودية كثرا ولم يسبق لي أن قللت من إحترامي لكل الأندية التي لعبت فيها، وأؤكد لكم أنني تنقلت إلى الملعب مع الفريق على متن الحافلة وفي نهاية المباراة خضع لاعبان إلى إختبارات كشف عن المنشطات، وأخذت هذه التجارب الكثير من الوقت لذلذ طلبت إذن من الإدارة من أجل العودة إلى الفندق لجلب بعض الأغراض الشخصية التي نسيتها، وأؤكد لكم أنني تنقلت بموافقة الإدارة والمدرب، هذا الفيديو كان بعد ال مباراة، وليس قبلها لأنني تنقلت إلى الملعب على متن الحافلة مع الفريق وأنا أحترم البلاد لأننا شاركنا في منافسة دولية”.