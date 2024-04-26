حراك طلابي يجتاح الجامعات الأمريكية رفضا  للحرب على غزة

اتسعت رقعة الاحتجاجات الطلابية الرافضة للحرب الصهيونية على غزة، في عدة جامعات أميركية، وسط غضب في الكيان المحتل تجاه هذه الاحتجاجات التي وُصفت بأنها معادية للسامية، ومطالب بالتصدي لها.

وتواصل حراك الطلبة في مختلف الجامعات الأمريكية، اليوم، رغم لجوء الشرطة إلى العنف والاعتداء بالضرب على مجموعة من الأكاديميين والصحفيين المشاركين في التغطية.

كما أظهرت مقاطع فيديو منتشرة، قمع الشرطة للمعتصمين في حرم جامعة جامعة إيموري بمدينة أطلنطا في ولاية جورجيا.

وتستمر المظاهرات في نحو 44 جامعة وكلية أمريكية رغم حملات الاعتقال التي تنفذها السلطات المحلية بحق الطلبة والمتظاهرين المساندين لهم.

بالإضافة الى تهديد إدارات الجامعات بتنفيذ المزيد من الاعتقالات في حال استمرت المظاهرات والاحتجاجات.

ويتسع حراك الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية المؤيدة للشعب الفلسطيني من لوس أنجلس إلى نيويورك، مرورا بأوستن وبوسطن وشيكاغو وأتلانتا، اين نُظّمت مظاهرات واحتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالميا مثل هارفرد ويال وكولومبيا وبرينستن.

وكانت شرطة نيويورك، قد اعتقلت يوم الجمعة أكثر من 100 متظاهر في المخيم في خطوة غير معتادة أثارت غضب بعض من أعضاء هيئة التدريس.