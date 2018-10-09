«حراڤة» أفارقة ولحوم «كونجلي» في رياض الأطفال !

«النهار» تكشف في جولة مع لجنة الشؤون الاجتماعية في العاصمة حقائق وتجاوزات خطيرة

روضات VIP لأصحاب «الشكارة» بـ3 ملايين شهريا

ولاية الجزائر ومصالح الضمان الاجتماعي أغلقنا 100 روضة بسبب ارتكاب تجاوزات

أغلقت مصالح ولاية الجزائر والمديرية الولائية للضمان الاجتماعي أزيد من 100 روضة غير قانونية لم يحترم أصحابها أيا من المعايير المحددة قانونا، وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018، حيث كشفتها الخرجات الميدانية الفجائية التي كانت تقوم بها لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة.

وكشفت، فريدة جابالي، نائبة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في تصريح لـ«النهار»، أمس، على هامش الخرجة الميدانية التي قادتها إلى عدد من روضات الأطفال، بأن الخرجات الماراطونية التي نظمتها اللجنة خلال سنتي 2016 و2017 على مدار 3 أشهر، قد كشفت عدة خروقات في العديد من رياض الأطفال التي كانت تنشط وتم غلقها فيما بعد.

حيث تم افتتاح روضات أطفال في شقق تقع بعمارات من دون أدنى شروط ومعايير السلامة والأمن.

كما أن رياض أطفال أخرى كانت تستعمل وسائل وطرق جد بدائية في الطهي ولا تحترم معايير النظافة، خاصة من خلال استعمال «الطابونة» التي تعتبر خطرا على الأطفال، بالإضافة إلى استخدام مواد غذائية معرضة للتلف، على غرار اللحم المفروم والمجمد والذي يتم استخدامه لمدة طويلة من دون مراعاة شروط تخزينه وتبريده، فضلا عن اعتماد برامج أجنبية تم جلبها من لبنان المغرب وفرنسا والسعودية من أجل تقديمها للأطفال.

وأضافت ذات المتحدثة لـ«النهار» بأنه قد تم اكتشاف رياض أطفال كانت تشغّل لاجئين أفارقة بطريقة غير شرعية، ليس لديهم وثائق للإقامة ولا يملكون تكوينا بيداغوجيا أو تربويا.

وأكدت المتحدثة بأنه بعد الخرجات الميدانية التي باشرتها اللجنة خلال السنوات المنصرمة، أفضت إلى غلق العديد من هذه الرياض.

كما وقفت «النهار»، أمس، خلال الخرجة الميدانية التي قامت بها مع لجنة الشؤون الاجتماعية لولاية الجزائر، إلى عدد من الرياض، حيث وقفت على عدد من المخالفات المرتبكة في هذه الرياض من بينها عدم مراعاة بعض معايير النظافة في الأكل وأخرى تتعلق بشروط تخزين المواد الغذائية ومواد التنظيف.

كما لا حضت «النهار» انتشار روضات الأطفال الموجة لأصحاب الدخل المرتفع والمسؤولين، خاصة في الأحياء الراقية، حيث تصل فيها حقوق التسجيل شهريا إلى 3 ملايين سنتيم.

من جهتها، قالت غويلم حياة، رئيسة مصلحة الطفولة والشبيبة بمديرية التضامن والنشاط الاجتماعي، بأن القوانين والإجراءات الخاصة بمنح اعتماد فتح رياض الأطفال، قد تم التشديد فيها، وهذا من خلال منع فتح روضات في الشقق والعمارات، بالإضافة إلى اشتراط توظيف المؤطرين الذين يمتلكون الشهادة والكفاءات.

فضلا عن اعتماد البرامج المحددة من قبل وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن وإلغاء كل البرامج الأجنبية، فضلا عن تخصيص مساحات للعب الأطفال وتخصيص فرع لمرضى التوحد.