حراڤ جزائري يساعد امرأة على وضع طفلها وسط الشارع في فرنسا

أثارت اللفتة البطولية التي قام بها مهاجر جزائري غير شرعي في فرنسا ضجة كبيرة على شبكة الإنترنت. أثناء مغادرته لتوصيل طلب البيتزا في 5 فيفري، واجه هذا الجزائري، وهو أب يبلغ من العمر 45 عامًا، حدثًا غير متوقع.

كان الأب رجل إطفاء سابق في الجزائر، وكان صاحب لفتة بطولية أنقذت حياة امرأة حامل.

بينما كان يغادر لتوصيل طلب على دراجته النارية. وجد رجل توصيل البيتزا امرأة كاميرونية تتلوى من الألم في منتصف الشارع في باريس. شعرت الحامل بالتقلصات وقررت الذهاب إلى المستشفى بمفردها.

ولدى رؤية حالة المرأة، لم يتردد في التوقف لمساعدتها وإبلاغ خدمات الطوارئ لنقل الأم إلى المستشفى.

وبفضل خبرته المهنية، تمكن رابح من مساعدة المرأة المعنية أثناء ولادتها على الرصيف حتى قبل وصول المساعدة.

علاوة على ذلك، في صورة انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، نراه وهو يحمل الطفل بين ذراعيه.

وقال رابح “من دواعي سروري الكبير اليوم أن أقوم بعمل إغاثة. من خلال الترحيب بطفل رضيع على الرصيف. أحسنت أيتها الأم الشجاعة وتهانينا”.

على شبكة الإنترنت، تم نشر هذه البادرة الشجاعة لهذا الجزائري على نطاق واسع. من قبل مستخدمي الإنترنت الذين يطالبون بمكافأة رابح، وتسوية أوضاعه.