تقدم “حراڤ” مغربي، بطلب غريب من النجم البرتغالي ولاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وهذا من خلال موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”.

ونشر مهاجم النادي الملكي، عبر صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”ـ صورة لحظة ولادة إبنته من صديقته جورجينا.

وعلق “بدرو إدريسي” مهاجر مغربي سري، على منشور أفضل لاعب في العالم لسنة 2017، وطلب منه مساعدته بالحصول على مسكن.

وتجاوب متابعو النجم البرتغالي، عبر “الفايسبوك” مع تعليق الحراق المغربي، وحصل تعليقه على أكثر من 17 ألف إعجاب.